स्मार्टफोन डाटा खर्च को कम करने के अपनाएं ये स्मार्ट तरीके
क्या है खबर?
स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं, लेकिन ये बहुत सारा डाटा भी खर्च करते हैं। जिनका बजट तय होता है, उनके लिए डाटा को सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आप कुछ तरीकों को अपनाकर आप अपने स्मार्टफोन को बिना ज्यादा खर्च किए चला सकते हैं। यहां कुछ आसान तरीके बताए गए हैं, जिनसे आप बेवजह का डाटा खर्च कम करके पैसे बचा सकते हैं।
#1
बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को सीमित करें
जब हम कोई ऐप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तब भी बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश उसे अपने आप अपडेट होने देता है, लेकिन इसमें काफी डाटा खर्च हो सकता है। अगर, आप इस सुविधा को सिर्फ वाई-फाई पर सीमित कर दें या पूरी तरह बंद कर दें तो बहुत सारा डाटा बचा सकते हैं। अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर देखें कि कौन-कौन से ऐप्स बैकग्राउंड में रिफ्रेश होने की परमिशन रखते हैं।
#2
ऐप्स के लिए ऑफलाइन मोड का करें इस्तेमाल
कई ऐप्स में ऑफलाइन मोड होता है, जिससे आप बिना इंटरनेट के भी उनका कंटेंट देख सकते हैं। वाई-फाई से कनेक्ट होने पर गाने, वीडियो, मैप्स और दूसरी चीजें डाउनलोड कर लेने से आप मोबाइल नेटवर्क पर उन्हें स्ट्रीम करने से बच जाते हैं। ऐसा करने से जब आप बाहर हों तब आपका डाटा प्लान बेवजह खर्च नहीं होता। हर ऐप की सेटिंग्स में ऑफलाइन विकल्पों को देखें और जब भी मुमकिन हो उनका फायदा उठाएं।
#3
डाटा के इस्तेमाल पर रखें नजर
अपने डाटा के इस्तेमाल पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप तय सीमा में रहें। ज्यादातर फोन में ऐसे टूल होते हैं, जिनसे आप देख सकते हैं कि कौन-सा ऐप कितना डाटा इस्तेमाल कर रहा है। इस जानकारी को समय-समय पर देखने से आप किसी भी अचानक हुई ज्यादा खपत का पता लगा सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। इन टूल में अलर्ट या लिमिट सेट करें, ताकि मासिक सीमा तक पहुंचने से पहले जानकारी मिल जाए।
#4
ऑटोमैटिक अपडेट्स करें बंद
मोबाइल ऐप्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑटोमैटिक अपडेट्स आपकी जानकारी के बिना ही बहुत सारा डाटा खर्च कर देते हैं, जो बाद भी भारी पड़ता है। इससे बचने के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर मोबाइल नेटवर्क पर ऑटोमैटिक अपडेट्स को बंद कर दें। इसके बजाय, अपडेट्स को उस समय के लिए तय करें, जब आप वाई-फाई से जुड़े हों। इससे आपका फोन अपडेट भी रहेगा और आपका कीमती मोबाइल डाटा भी खर्च नहीं होगा।
#5
जरूरत न होने पर मोबाइल डाटा कर दें बंद
अगर, आप ऐसे काम के लिए अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेट की जरूरत हो तो बाहर रहने पर मोबाइल डाटा पूरी तरह बंद करने के बारे में सोचें। ऐसा करने से आपकी मर्जी के बिना कोई भी ऐप बैकग्राउंड में डाटा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जब भी आपको जरूरत हो आप इसे फिर से ऑन कर सकते हैं, जिससे आप हर महीने कितना मोबाइल डाटा खर्च करते हैं, उस पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा।