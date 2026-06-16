स्मार्टफोन डाटा खर्च को कम करने के अपनाएं ये स्मार्ट तरीके

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डाटा के इस्तेमाल पर रखें नजर

अपने डाटा के इस्तेमाल पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप तय सीमा में रहें। ज्यादातर फोन में ऐसे टूल होते हैं, जिनसे आप देख सकते हैं कि कौन-सा ऐप कितना डाटा इस्तेमाल कर रहा है। इस जानकारी को समय-समय पर देखने से आप किसी भी अचानक हुई ज्यादा खपत का पता लगा सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। इन टूल में अलर्ट या लिमिट सेट करें, ताकि मासिक सीमा तक पहुंचने से पहले जानकारी मिल जाए।