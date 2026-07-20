विक्रम-1 की सफलता के बाद स्काईरूट का बड़ा ऐलान

विक्रम-1 की सफलता के बाद स्काईरूट का बड़ा ऐलान, अब बनाएगी रियूजेबल रॉकेट

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:32 am Jul 20, 202609:32 am

क्या है खबर?

विक्रम-1 की सफल पहली ऑर्बिटल उड़ान के बाद स्काईरूट एयरोस्पेस अब अगले बड़े लक्ष्य की तैयारी में जुट गई है। कंपनी ने एक नए रियूजेबल यानी दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले रॉकेट पर काम शुरू कर दिया है। स्काईरूट के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पवन कुमार चंदना ने कहा कि यह रॉकेट विक्रम-1 से बड़ा होगा और आने वाले कुछ वर्षों में तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में कम लागत पर बार-बार लॉन्च करना संभव हो सकेगा।