स्काईरूट ने 'विक्रम-1' की लॉन्च विंडो की घोषित

स्काईरूट ने 'विक्रम-1' की लॉन्च विंडो घोषित की, उड़ान भरेगा भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:49 pm Jul 02, 202602:49 pm

क्या है खबर?

भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस अपने सबसे बड़े मिशन की तैयारी कर रही है। कंपनी ने विक्रम-1 रॉकेट के पहले ऑर्बिटल लॉन्च के लिए 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच की लॉन्च विंडो घोषित की है। यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल होगा, जो पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने की कोशिश करेगा। लॉन्च श्रीहरिकोटा से होगा और इसकी अंतिम तारीख मौसम, तकनीकी जांच तथा जरूरी मंजूरी मिलने के बाद तय होगी।