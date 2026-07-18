स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित निजी रॉकेट लॉन्च किया है

स्काईरूट एयरोस्पेस के स्वदेशी विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च, भारत ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में रचा इतिहास

क्या है खबर?

हैदराबाद की स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। इसे श्रीहरिकोटा स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के लॉन्च केंद्र से शनिवार (18 जुलाई) को सुबह 11:30 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन नेविगेशन की समस्या के कारण इसमें देरी हुई। इसके बाद इसने दोपहर करीब 12:05 बजे उड़ान भरी और बाकी के सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करते हुए लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया।