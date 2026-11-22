सिग्नल ने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेने की क्षमता सीमित कर दी है

सिग्नल ने मोबाइल स्क्रीनशॉट पर लगाई रोक, जानिए क्यों लिया है निर्णय

क्या है खबर?

सिग्नल ने यूजर्स के स्क्रीनशॉट लेने की क्षमता को सीमित करने की घोषणा की। अध्यक्ष मेरेडिथ व्हिटेकर ने इसे उन ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े 'अस्तित्व के खतरे' के जवाब में उठाया गया कदम बताया, जिनमें एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शामिल है। उन्होंने लिखा कि एजेंट्स को स्क्रीन पर मौजूद जानकारी को स्कैन करने की सुविधा देकर, विंडोज, एंड्रॉयड और मैकOS/iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिग्नल की उस क्षमता को कमजार कर रहे हैं, जिसके जरिए वह प्राइवेसी की गारंटी देता है।