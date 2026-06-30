सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी- रिपोर्ट

मंजूरी

कैबिनेट की मंजूरी का रास्ता हुआ साफ

रिपोर्ट के अनुसार, EFC ने पिछले सप्ताह हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से देश में सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही नए निवेश और आधुनिक तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे उत्पादन क्षमता में लगातार सुधार आने की संभावना है।