सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी- रिपोर्ट
क्या है खबर?
सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, इसी कड़ी में एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी (EFC) ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित खर्च को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। इससे देश में चिप निर्माण को नई गति मिलने की उम्मीद है।
मंजूरी
कैबिनेट की मंजूरी का रास्ता हुआ साफ
रिपोर्ट के अनुसार, EFC ने पिछले सप्ताह हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से देश में सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही नए निवेश और आधुनिक तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे उत्पादन क्षमता में लगातार सुधार आने की संभावना है।
ध्यान
पूरी चिप वैल्यू चेन पर रहेगा फोकस
सूत्रों के मुताबिक, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में चिप डिजाइन, निर्माण और पैकेजिंग समेत पूरी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे भारत की अलग पहचान बनेगी। इसका उद्देश्य भारत में मजबूत और आत्मनिर्भर चिप निर्माण इकोसिस्टम तैयार करना है। सरकार चाहती है कि देश सिर्फ चिप डिजाइन तक सीमित न रहे, बल्कि निर्माण और पैकेजिंग के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना सके।
नया मिशन
पहले चरण से काफी बड़ा होगा नया मिशन
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए प्रस्तावित 1.25 लाख करोड़ रुपये का बजट पहले चरण के 76,000 करोड़ रुपये से काफी अधिक है। इससे साफ है कि सरकार इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश करने की योजना पर काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिशन से घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगा।