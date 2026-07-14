उमंग ऐप की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

उमंग ऐप में सुरक्षा खामी का दावा, आधार और EPFO डाटा पर मंडराया खतरा

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:49 pm Jul 14, 202603:49 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार के उमंग (UMANG) प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को लेकर दो स्वतंत्र साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने चिंता जताई है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, उनका दावा है कि उन्हें ऐसी कमियां मिली हैं, जिनसे आधार नंबर और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ी कुछ संवेदनशील जानकारी सामने आ सकती थी। यह जानकारी सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कमियों को स्वीकार करते हुए सुधार का काम शुरू कर दिया है।