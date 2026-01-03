SEBI साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए विकसित कर रहा AI टूल, जानिए क्या होगा फायदा 

SEBI साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI टूल बना रहा है

क्या है खबर?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) विनियमित संस्थाओं की साइबर सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल विकसित कर रहा है। बाजार नियामक SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज (BSE) में सेंसेक्स की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि AI आधारित निगरानी टूल इन संस्थाओं में जोखिम से जुड़े पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए विकसित किया जा रहा है।