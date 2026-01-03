SEBI साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए विकसित कर रहा AI टूल, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) विनियमित संस्थाओं की साइबर सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल विकसित कर रहा है। बाजार नियामक SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज (BSE) में सेंसेक्स की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि AI आधारित निगरानी टूल इन संस्थाओं में जोखिम से जुड़े पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
उपयोग
किस काम आएगा टूल?
AI टूल साइबर ऑडिट रिपोर्ट्स का विश्लेषण, नियंत्रण संबंधी कमियों की पहचान और जोखिम के आधार पर संस्थाओं को वर्गीकृत करेगा। यह विकास SEBI के बढ़ते और विविध निवेशक आधार के बीच अपनी नियामक संरचना को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। पांडे ने बाजार की अखंडता बनाए रखने में नवाचार के महत्व पर जोर देते हुए एक्सचेंजों और अन्य मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (MIIs) से टेक्नोलॉजी, जोखिम प्रबंधन और साइबर सुरक्षा में निवेश करने का आग्रह किया।
रोडमैप
SEBI बना रहा टेक्नोलॉजी रोडमैप
बाजार नियामक यह AI टूल के साथ-साथ MIIs के लिए एक टेक्नोलॉजी रोडमैप पर भी काम कर रहा है। यह योजना इन संस्थानों को 5 और 10 वर्षों में प्रतिभूति बाजार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक संरचित रणनीतिक प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण प्रदान करेगी। पांडे ने इस बात पर जोर दिया कि टिकाऊ बाजार भरोसेमंद संस्थानों, बाजारों के साथ विकसित होने वाले नियमों और निरंतर अनुकूलन और उन्नयन करने वाली प्रणालियों पर आधारित होते हैं।