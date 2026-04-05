सऊदी अरब ने शम्स उपग्रह लॉन्च किया है

सऊदी अरब ने आर्टेमिस II मिशन के समर्थन में लॉन्च किया शम्स उपग्रह

क्या है खबर?

सऊदी अरब ने नासा के आर्टेमिस II मिशन के सहयोग में शम्स नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है। इसने स्पेस लॉन्च सिस्टम की मदद से चंद्रमा पर मानव वापसी और मंगल ग्रह पर मिशनों का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह सऊदी अरब की तकनीकी प्रगति में एक बड़ी छलांग है और अंतरिक्ष क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग करने के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। साथ ही वह आर्टेमिस मिशन में भाग लेने वाला पहला अरब देश बन गया है।