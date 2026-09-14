माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख सत्य नडेला ने भी AI को नियंत्रण में रखने की बात कही है

सत्य नडेला का बड़ा बयान, कहा- आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस को इंसानों के नियंत्रण में रहना चाहिए

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला ने आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस की होड़ में सावधानी बरतने की बात कही है। उनका कहना है कि सुपरइंटेलिजेंस की दिशा में कोई भी कोशिश तभी सार्थक है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंसानों की सेवा करता रहे और इंसानों के नियंत्रण में रहे। नडेला की यह चेतावनी AI उद्योग के लिए एक मुश्किल समय में आई हैं, जब कई बड़े अधिकारी इसके बढ़ते जोखिमों को लेकर इस्तीफे दे रहे हैं।