10,000 किलोमीटर तक फैला मानसून का असर

सैटेलाइट तस्वीर में दिखा 10,000 किलोमीटर लंबा मानसूनी बादलों का घेरा

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:28 pm Jul 23, 202605:28 pm

क्या है खबर?

देश में मानसून एक बार फिर पूरे जोर के साथ सक्रिय नजर आ रहा है और इसका असर कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण कोरिया तक करीब 10,000 किलोमीटर लंबी बादलों की पट्टी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इस साल के सबसे मजबूत मानसूनी दौर में से एक है, जिसका प्रभाव एशिया के बड़े हिस्से पर देखा जा रहा है।