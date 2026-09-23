सर्वम AI ने लॉन्च किया सारस V4 मॉडल

भारतीय भाषाओं के लिए सर्वम AI ने लॉन्च किया सारस V4 मॉडल, जानें इसकी खासियतें

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:47 pm Sep 23, 202607:47 pm

क्या है खबर?

भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी सर्वम AI ने अपना नया AI मॉडल सारस V4 लॉन्च किया है। यह कंपनी के ऑटोमैटिक स्पीच रिकग्निशन मॉडल का नया वर्जन है, जिसे कई भाषाओं और अलग-अलग आवाज की स्थितियों को समझने के लिए बनाया गया है। यह भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी को भी सपोर्ट करता है। कंपनी के मुताबिक, मॉडल शोर वाले ऑडियो, अलग-अलग बोलियों और मिली-जुली भाषा वाली बातचीत को भी आसानी से संभाल सकता है।