सैमसंग इस साल जेमिनी से लैस डिवाइस की संख्या करेगी दोगुनी, जानिए क्या है योजना 

सैमसंग की इस साल 8 करोड़ AI से लैस डिवाइस पेश करने की योजना है

क्या है खबर?

सैमसंग ने गूगल के जेमिनी द्वारा संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुविधाओं वाले मोबाइल डिवाइस की संख्या दोगुनी करने की घोषणा की है। यह कदम वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की कंपनी की रणनीति का हिस्सा है। इसने पिछले साल ही स्मार्टफोन और टैबलेट सहित लगभग 4 करोड़ मोबाइल उत्पादों में जेमिनी समर्थित AI सुविधाएं पेश की थीं। अब उसकी योजना 2026 के अंत तक इस संख्या को बढ़ाकर 8 करोड़ तक पहुंचाने की है।