सैमसंग इस साल जेमिनी से लैस डिवाइस की संख्या करेगी दोगुनी, जानिए क्या है योजना
क्या है खबर?
सैमसंग ने गूगल के जेमिनी द्वारा संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुविधाओं वाले मोबाइल डिवाइस की संख्या दोगुनी करने की घोषणा की है। यह कदम वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की कंपनी की रणनीति का हिस्सा है। इसने पिछले साल ही स्मार्टफोन और टैबलेट सहित लगभग 4 करोड़ मोबाइल उत्पादों में जेमिनी समर्थित AI सुविधाएं पेश की थीं। अब उसकी योजना 2026 के अंत तक इस संख्या को बढ़ाकर 8 करोड़ तक पहुंचाने की है।
फायदा
गूगल को भी होगा इस फैसले से फायदा
सैमसंग के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी एम रोह ने कहा, "हम जल्द सभी उत्पादों, कार्यों और सेवाओं में AI को लागू करेंगे।" इस महत्वाकांक्षी योजना से गूगल के AI विकास प्रयासों को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह कदम तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी की ओर से OpenAI और अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने और अपने AI मॉडल की ओर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के प्रयासों का हिस्सा है।
योजना
घरेलू उपकरणों में भी मिलेगी AI की सुविधा
सैमसंग टीवी और घरेलू उपकरणों सहित अन्य उपभोक्ता उत्पादों में भी अपनी AI क्षमताओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इस कदम का उद्देश्य ऐसी सुविधाओं में ऐपल पर कंपनी की बढ़त को और मजबूत करना है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अल्फाबेट की गूगल ने नवंबर, 2025 में जेमिनी का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया था, जिसमें मॉडल प्रदर्शन के कई लोकप्रिय उद्योग मानकों पर जेमिनी 3 की श्रेष्ठता को उजागर किया गया।