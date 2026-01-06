CES 2026: सैमसंग ने पेश किया ब्रेन हेल्थ फीचर, डिमेंशिया के शुरुआती लक्षणों का लगाएगा पता
क्या है खबर?
सैमसंग ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में ब्रेन हेल्थ फीचर को पेश किया है। यह डिमेंशिया जैसी मानसिक बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को पहचानने और रोकने में मदद कर सकता है। यह दिग्गज टेक कंपनी के वियरेबल डिवाइस या स्मार्टफोन द्वारा एकत्र किए गए डाटा का उपयोग करेगा। इस साहसिक कदम के तहत आम वियरेबल डिवाइस और फोन को डिमेंशिया के संभावित जोखिम की पहचान करने के लिए एक प्रमुख स्क्रीनिंग टूल बनाया जा रहा है।
निगरानी
ऐसे लगाएगा बीमारियों के लक्षणों का पता
CES में कंपनी के फर्स्ट लुक इवेंट के दौरान सैमसंग के उपाध्यक्ष और डिजिटल हेल्थ के प्रमुख प्रवीण राजा ने बताया कि कंपनी अपने वियरेबल और अन्य कनेक्टेड डिवाइसों से प्राप्त डाटा का उपयोग करके डिमेंशिया सहित सामान्य मानसिक बीमारियों के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने के लिए नए उपकरण विकसित कर रही है। इससे गैलेक्सी वॉच और गैलेक्सी रिंग जैसे डिवाइस यूजर्स के व्यवहार में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों पर नजर रख सकेंगे।
सुझाव
बीमारी से बचने का देगा सुझाव
सैमसंग ने स्पष्ट किया है कि इसका उद्देश्य डिमेंशिया या अन्य मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का उपचार करना नहीं है। इससे यूजर और उनका परिवार मानसिक गिरावट के बारे में शुरुआती चरण में जान सकेंगे, ताकि जल्द आवश्यक चिकित्सा सहायता ली जा सके। कंपनी का लक्ष्य कनेक्टेड डिवाइसों से प्राप्त डाटा के आधार पर अधिक व्यक्तिगत व्यायाम और नींद संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करना है। साथ ही बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए सुझाव देना है।