CES 2026: सैमसंग ने पेश किया ब्रेन हेल्थ फीचर, डिमेंशिया के शुरुआती लक्षणों का लगाएगा पता

क्या है खबर?

सैमसंग ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में ब्रेन हेल्थ फीचर को पेश किया है। यह डिमेंशिया जैसी मानसिक बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को पहचानने और रोकने में मदद कर सकता है। यह दिग्गज टेक कंपनी के वियरेबल डिवाइस या स्मार्टफोन द्वारा एकत्र किए गए डाटा का उपयोग करेगा। इस साहसिक कदम के तहत आम वियरेबल डिवाइस और फोन को डिमेंशिया के संभावित जोखिम की पहचान करने के लिए एक प्रमुख स्क्रीनिंग टूल बनाया जा रहा है।