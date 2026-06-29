नोएडा की बहुमंजिल रिहायशी इमारत में AC फटा, भीषण आग लगी

जांच

फ्लैट छोड़कर भागे लोग

आग लगने की सूचना पर 22वीं मंजिल समेत ऊपर और नीचे के कई फ्लैट के लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने-अपने घर छोड़कर नीचे आ गए। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि, जिस मंजिल पर आग लगी है, वहां काफी नुकसान हुआ है। यह फ्लैट किसका है, यह जानकारी भी अभी तक नहीं आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेकर सभी अधिकारियों को मौके पर पहुंचने को कहा है।