सैमसंग के नए फोल्डेबल फोन ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 8 की बंपर बुकिंग ने बनाया नया रिकॉर्ड

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:46 pm Aug 04, 202602:46 pm

क्या है खबर?

सैमसंग के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी Z फ्लिप 8, गैलेक्सी Z फोल्ड 8 और गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा को दक्षिण कोरिया में शानदार प्रतिक्रिया मिली है। कंपनी के अनुसार, इन तीनों फोन को मिलाकर 14.4 लाख से अधिक प्री-ऑर्डर मिले हैं। यह किसी भी गैलेक्सी स्मार्टफोन सीरीज के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्री-ऑर्डर रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड गैलेक्सी नोट 10 सीरीज के नाम था, जिसे अब नए फोल्डेबल फोन ने पीछे छोड़ दिया।