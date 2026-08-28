सैमसंग ने लॉन्च किया नया गैलेक्सी S26 FE, यहां जानिए कीमत और फीचर्स
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग ने गैलेक्सी S26 FE स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। फैन एडिशन वाला यह फोन फिलहाल दुनिया के कुछ चुनिंदा बाजारों में ही पेश किया गया है। कंपनी ने इसमें कई प्रीमियम फीचर्स देने की कोशिश की है, जिनमें बड़ी स्क्रीन, नया प्रोसेसर, बेहतर कैमरे और दमदार बैटरी शामिल हैं। गैलेक्सी S26 FE को तीन रंगों में उतारा गया है। हालांकि, भारत में इसकी कीमत और उपलब्धता की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
स्क्रीन
6.7 इंच की एमोलेड स्क्रीन
गैलेक्सी S26 FE में 6.7 इंच का फुल-HD प्लस डायनामिक AMOLED 2x डिस्प्ले दिया गया है।
इसकी स्क्रीन 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 1,900 निट्स तक पीक ब्राइटनेस देती है। फोन को धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 रेटिंग मिली है।
यह डुअल सिम फोन है और वनUI 9 पर चलता है, जो एंड्रॉयड 17 पर आधारित है। इसमें 8GB रैम और 512GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलता है।
मेगापिक्सल
50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा
फोन में 3 नैनोमीटर तकनीक पर बना एक्सीनॉस 2500 प्रोसेसर दिया गया है। इनमें OIS वाला 50MP मुख्य कैमरा, 12MP अल्ट्रावाइड कैमरा और 8MP टेलीफोटो कैमरा शामिल है।
टेलीफोटो कैमरा 3 गुना ऑप्टिकल और 30 गुना डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए सामने 12MP का कैमरा दिया गया है।
गैलेक्सी S26 FE में 4,900mAh की बैटरी दी गई है, जो 45 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है।
कीमत
कितनी है कीमत?
सैमसंग गैलेक्सी S26 FE की शुरुआती कीमत 799 यूरो (लगभग 88,000 रुपये) रखी गई है, जो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल की है।
256GB मॉडल की कीमत 899 यूरो (लगभग 1 लाख रुपये) और 512GB मॉडल की कीमत 1,099 यूरो (लगभग 1.22 लाख रुपये) है। भारतीय कीमत अभी सामने नहीं आई है। फोन 4 सितंबर से चुनिंदा वैश्विक बाजारों में सैमसंग के ऑनलाइन स्टोर पर मिलेगा।
इसे ब्लूबेरी, ग्रेफाइट और पिस्ता रंगों में खरीदा जा सकेगा।