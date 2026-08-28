सैमसंग ने लॉन्च किया नया गैलेक्सी S26 FE

सैमसंग ने लॉन्च किया नया गैलेक्सी S26 FE, यहां जानिए कीमत और फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:34 pm Aug 28, 202612:34 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग ने गैलेक्सी S26 FE स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। फैन एडिशन वाला यह फोन फिलहाल दुनिया के कुछ चुनिंदा बाजारों में ही पेश किया गया है। कंपनी ने इसमें कई प्रीमियम फीचर्स देने की कोशिश की है, जिनमें बड़ी स्क्रीन, नया प्रोसेसर, बेहतर कैमरे और दमदार बैटरी शामिल हैं। गैलेक्सी S26 FE को तीन रंगों में उतारा गया है। हालांकि, भारत में इसकी कीमत और उपलब्धता की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।