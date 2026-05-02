सैम ऑल्टमैन ने GPT-5.5 कार्यक्रम में मस्क को आमंत्रित किया है

सैम ऑल्टमैन ने मस्क को GPT-5.5 कार्यक्रम में किया आमंत्रित

क्या है खबर?

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने आगामी GPT-5.5 निजी कार्यक्रम में एलन मस्क को आमंत्रित किया है, जो 5 मई को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने वाला है। यह आमंत्रण उन्होंने एक्स पोस्ट के जवाब में दिया है, जिसमें मस्क का मजाक उड़ाते हुए इस कार्यक्रम में अचानक आने की बात लिखी थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल्टमैन ने कहा, "अगर, वह आना चाहें तो आ सकते हैं, दुनिया को और अधिक प्रेम की जरूरत है।"