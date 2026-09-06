सैम ऑल्टमैन ने GPT-6 एस्ट्रा के रोलआउट में देरी के लिए माफी मांगी, जानिए क्या कहा

OpenAI ने GPT-6 एस्ट्रा को अपना सबसे शक्तिशाली मॉडल बताया है

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क्या है खबर?

OpenAI पर नए GPT-6 एस्ट्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को लॉन्च करने के बाद दबाव बढ़ गया है। हालांकि, कंपनी ने एस्ट्रा को AI क्षमताओं में बड़ी प्रगति के तौर पर पेश किया, लेकिन इसके ऐलान के बाद से कई पैसे देने वाले ChatGPT सब्सक्राइबर्स इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हो रही है। इसकी शुरुआत डेब्रेक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए सीमित एक्सेस के साथ हुई।