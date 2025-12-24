रूस अगले दशक तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रूस 2036 तक चंद्रमा पर स्थापित करेगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जानिए क्या है उद्देश्य

क्या है खबर?

रूस 2036 तक चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है, ताकि वह अपने चंद्र अंतरिक्ष कार्यक्रम और एक संयुक्त रूसी-चीनी अनुसंधान केंद्र के लिए ऊर्जा की आपूर्ति कर सके। यह कदम अंतरिक्ष कार्यक्रम में हाल की असफलताओं के बाद उठाया गया है, जिसमें अगस्त, 2023 में उसके मानवरहित लूना-25 मिशन का दुर्घटनाग्रस्त होना भी शामिल है। रूस भी उन देशाें में शामिल हो गया है, जो चंद्रमा का अन्वेषण करने की होड़ में हैं।