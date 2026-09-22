स्क्रीन प्रोटेक्टर को लेकर नियम हुए सख्त

स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर पर सख्त हुए नियम, खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद की बिक्री पर रोक

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:57 pm Sep 22, 202604:57 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर को लेकर नियमों को सख्त कर दिया है। अब खराब गुणवत्ता वाले स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर बाजार में नहीं बेचे जाएंगे। नए नियमों के तहत, भारत में बिकने वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर को तय गुणवत्ता मानकों को पूरा करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन्हें भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के जरूरी पंजीकरण नियमों के तहत शामिल किया है। इसका मकसद बाजार में मिलने वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर की गुणवत्ता बेहतर करना है।