लंदन की सड़कों पर दौड़ी रोबोटैक्सी

लंदन की सड़कों पर दौड़ी रोबोटैक्सी, उबर ने शुरू की सेल्फ-ड्राइविंग कार सेवा

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:26 pm Sep 03, 202612:26 pm

क्या है खबर?

उबर ने लंदन में रोबोटैक्सी सेवा शुरू कर दी है। कंपनी ने ब्रिटिश सेल्फ ड्राइविंग टेक कंपनी वेव के साथ साझेदारी की है। अब लंदन में उबरएक्स, उबर कम्फर्ट या उबर इलेक्ट्रिक राइड बुक करने वाले कुछ ग्राहकों को सेल्फ ड्राइविंग कार मिल सकती है। इसके लिए फोर्ड मस्टैंग मच-ई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें वेव की ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक लगी है। यह लंदन में उबर की नई सेवा की शुरुआत है।