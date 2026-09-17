नए आईफोन की लॉन्चिंग के साथ ऑनलाइन ठगी बढ़ी

आईफोन 18 की लॉन्चिंग के साथ बढ़ा ठगी का खतरा, नकली वेबसाइटों से ऐसे रहें सावधान

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:28 pm Sep 17, 202606:28 pm

क्या है खबर?

ऐपल के नए आईफोन खरीदने की चाह रखने वाले ग्राहकों को ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की जरूरत है। लॉन्च और प्री-ऑर्डर के दौरान जालसाज नकली वेबसाइट बनाकर भारी छूट और जल्दी फोन देने का दावा कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, आईफोन 18 प्रो और आईफोन मैक्स लॉन्च किए गए हैं, जबकि फोल्डेबल आईफोन डुओ बाद में बिक्री के लिए आएगा। इसी बीच संदिग्ध वेबसाइटों और डोमेन की संख्या तेजी से बढ़ी है।