शॉपिंग के लिए AI पर भरोसा करना पड़ सकता भारी

शॉपिंग के लिए AI पर भरोसा करना पड़ सकता है भारी, नकली वेबसाइट सुझा रहे चैटबॉट

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:29 pm Nov 13, 202603:29 pm

क्या है खबर?

अगर आप ऑनलाइन खरीदारी के लिए ChatGPT, गूगल जेमिनी या परप्लेक्सिटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेते हैं, तो सावधान रहने की जरूरत है। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, एक नई रिसर्च में सामने आया है कि ये चैटबॉट यूजर्स को नकली शॉपिंग वेबसाइट और संदिग्ध विक्रेताओं तक पहुंचा सकते हैं। सुरक्षा फर्म पॉडकी ने 151 ब्रांड से जुड़े 6,795 जवाबों की जांच की, जिसमें तीनों AI टूल्स ने जोखिम भरी वेबसाइटों का सुझाव दिया।