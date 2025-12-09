रेडिट की सेवाएं दूसरे दिन भी प्रभावित, AWS और क्लाउडफेयर भी डाउन
क्या है खबर?
फोरम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट की सेवाएं दूसरे दिन मंगलवार (9 दिसंबर) को भी आउटेज के कारण प्रभावित रही। दुनियाभर के हजारों यूजर्स ने शिकायत की है। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, प्लेटफाॅर्म पर आने वाली समस्याओं के खिलाफ 19,400 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से ज्यादातर समस्याएं (73 फीसदी) आधिकारिक वेबसाइट के जरिए प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से संबंधित हैं। इसके अलावा क्लाउडफेयर और अमेजन वेब सर्विस (AWS) के यूजर्स ने भी परेशानी आने की शिकायते की हैं।
समस्याएं
यूजर्स को हो रही ये परेशानियां
रेडिट वेबसाइट एक्सेस की समस्याओं के अलावा लगभग 21 फीसदी यूजर्स ने सर्वर कनेक्शन की दिक्कत से जुड़ी शिकायत की है। इसके अलावा, लगभग 6 फीसदी को इसके आधिकारिक ऐप के माध्यम से लॉग-इन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म को पहली बार इतनी बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा है। 15 नवंबर को भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी, जिससे दुनियाभर के हजारों यूजर्स प्रभावित हुए थे।
समाधान
समाधान को लेकर नहीं मिला कोई अपडेट
यूजर्स को आ रही समस्याओं के मद्देनजर रेडिट के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने पुष्टि की है कि प्लेटफॉर्म में कुछ एरर आ रही हैं। कंपनी फिलहाल इस मामले की आंतरिक जांच कर रही है। डाउनडिटेक्टर पर लगातार आ रही शिकायतों के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान कब होगा और सभी यूजर्स के लिए सामान्य सेवाएं कब शुरू होंगी। रेडिट एक सामाजिक समाचार और चर्चा मंच है, जहां लोग कंटेंट शेयर करते हैं।