रेडिट की सेवाएं दूसरे दिन भी प्रभावित, AWS और क्लाउडफेयर भी डाउन

क्या है खबर?

फोरम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट की सेवाएं दूसरे दिन मंगलवार (9 दिसंबर) को भी आउटेज के कारण प्रभावित रही। दुनियाभर के हजारों यूजर्स ने शिकायत की है। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, प्लेटफाॅर्म पर आने वाली समस्याओं के खिलाफ 19,400 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से ज्यादातर समस्याएं (73 फीसदी) आधिकारिक वेबसाइट के जरिए प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से संबंधित हैं। इसके अलावा क्लाउडफेयर और अमेजन वेब सर्विस (AWS) के यूजर्स ने भी परेशानी आने की शिकायते की हैं।