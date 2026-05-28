रेडिट हुआ डाउन, भारत समेत कई जगहों पर यूजर्स ने बताई परेशानी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट के यूजर्स को आज सुबह-सुबह आउटेज की समस्या का सामना करना पड़ा है। अमेरिका और भारत समेत कई देशों के यूजर्स ने शिकायत की कि प्लेटफॉर्म ठीक से काम नहीं कर रहा था। कई लोगों को होम फीड नहीं दिख रही थी, जबकि कुछ यूजर्स को कमेंट और पोस्ट खोलने में परेशानी हुई। इस वजह से कुछ समय तक प्लेटफॉर्म की सेवा प्रभावित रही और बड़ी संख्या में लोग परेशान नजर आए।

शिकायतें अमेरिका और भारत से बढ़ीं शिकायतें आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, रेडिट को लेकर शिकायतें अचानक तेजी से बढ़ीं। अमेरिका में कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क और इलिनोइस से ज्यादा रिपोर्ट मिलीं। वहीं भारत में बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से यूजर्स ने दिक्कत बताई। कई लोगों ने कहा कि ऐप धीरे चल रहा था या बार-बार रुक रहा था। इससे साफ हुआ कि परेशानी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई इलाकों में महसूस की गई।

परेशानी फीड और कमेंट लोड होने में आई परेशानी यूजर्स के मुताबिक, रेडिट पर सबसे ज्यादा दिक्कत फीड लोड होने और कमेंट सेक्शन खुलने में आई। कुछ लोगों को खाली स्क्रीन दिखी, जबकि कई बार पोस्ट खुलने में काफी समय लगा। कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि प्लेटफॉर्म कभी चल रहा था और कभी बंद हो रहा था। यानी पूरी तरह बंद होने के बजाय बीच-बीच में रुकावट आ रही थी। इससे कई लोगों का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया।

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