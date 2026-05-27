हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी ने लॉन्च किया भारत का पहला स्ट्रेटोस्फीयर बैलून 

भारत की तकनीकी क्षमता को किया साबित

'विस्टा' प्लेटफॉर्म को इस तरह बनाया गया है कि वह स्ट्रेटोस्फीयर (समताप मंडल) में हफ्तों या महीनों तक आराम से टिका रह सकता है। पुराने गुब्बारों के विपरीत इसमें गैस लीक होने का कोई डर नहीं है।

इस उड़ान के दौरान प्लेटफॉर्म ने नेविगेशन और धरती का अवलोकन जैसे कई अहम कामों का सफल परीक्षण किया। कंपनी के सह संस्थापक सीवीएस किरण ने इसे 'आसमान का टावर' बताया। उनके मुताबिक, यह प्लेटफॉर्म आपदा प्रबंधन और सस्ते इंटरनेट जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने में काफी काम आ सकता है।

इस मिशन के सभी पेलोड सफलतापूर्वक पूरे हुए, जिससे यह साफ हो गया कि भारत की तकनीकी क्षमता अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों पर पूरी तरह खरी उतरती है।