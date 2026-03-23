राघव चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों को फिर घेरा, डाटा सीमा को लेकर उठाया सवाल
क्या है खबर?
राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने सोमवार (23 मार्च) को भारत में दूरसंचार कंपनियों द्वारा लागू की गई दैनिक डाटा सीमा का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक्स पोस्ट में बताया कि अधिकांश दूरसंचार कंपनियों के रिचार्ज प्लान में 1.5-3GB की दैनिक डाटा सीमा होती है, जो हर 24 घंटे में रीसेट हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि अप्रयुक्त डाटा न तो आगे बढ़ाया जाता है और न ही वापस किया जाता है।
नुकसान
चड्ढा ने बताया क्या हो रहा नुकसान?
उन्होंने एक्स पर लिखा, "टेलीकॉम कंपनियां 1.5GB, 2GB या 3GB प्रति दिन जैसी दैनिक डाटा सीमा वाले रिचार्ज प्लान पेश करती हैं, जो हर 24 घंटे में रीसेट हो जाते हैं। पूरा भुगतान हो जाने के बावजूद, अप्रयुक्त डाटा आधी रात को समाप्त हो जाता है।" उन्होंने बताया कि अगर, आपके पास 2GB वाला प्लान है और इसमें से 1.5GB का ही उपयोग किया है तो 0.5GB डाटा बेकार चला जाएगा। इसका कोई रिफंड या ट्रांसफर नहीं मिलता।
मांग
सांसद ने की यह मांग
चड्ढा ने बताया कि उन्होंने संसद में यह मुद्दा उठाया था, "जिस डाटा के लिए हमने भुगतान किया है, उसे क्यों जब्त किया जाना चाहिए? अप्रयुक्त डाटा को अगले चक्र में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ता उसका उपयोग कर सकें, जिसके लिए वे पहले ही भुगतान कर चुके हैं।" उन्होंने अप्रयुक्त डाटा रोलओवर की अनुमति देने की मांग करते हुए कहा कि इसी तरह की नीतियां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और कई अन्य यूरोपीय देशों में लागू हैं।