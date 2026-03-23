राघव चड्‌ढा ने टेलीकॉम कंपनियों पर आरोप लगाया है

राघव चड्‌ढा ने टेलीकॉम कंपनियों को फिर घेरा, डाटा सीमा को लेकर उठाया सवाल

क्या है खबर?

राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने सोमवार (23 मार्च) को भारत में दूरसंचार कंपनियों द्वारा लागू की गई दैनिक डाटा सीमा का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक्स पोस्ट में बताया कि अधिकांश दूरसंचार कंपनियों के रिचार्ज प्लान में 1.5-3GB की दैनिक डाटा सीमा होती है, जो हर 24 घंटे में रीसेट हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि अप्रयुक्त डाटा न तो आगे बढ़ाया जाता है और न ही वापस किया जाता है।