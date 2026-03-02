क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन वेयर एलीट चिप लॉन्च, AI वियरेबल्स को देगी पावर

क्वालकॉम ने AI वियरेबल्स के लिए स्नैपड्रैगन वेयर एलीट चिप लॉन्च की है

क्या है खबर?

क्वालकॉम ने अपना लेटेस्ट स्नैपड्रैगन वेयर एलीट चिप लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वाले वियरेबल की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यह तकनीकी दिग्गज कंपनी इस इसको 'रिस्ट प्लस' चिप मानती है, जिसका मतलब है कि यह मौजूदा W5 प्लस मॉडल को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसके साथ काम करेगा। कंपनी को उम्मीद है कि यह अभिनव चिप AI-संचालित वियरेबल- पेंडेंट, पिन और डिस्प्ले-रहित स्मार्ट ग्लास विकसित करने में रुचि रखने वाले निर्माताओं को आकर्षित करेगा।