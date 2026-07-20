स्काईरूट की युवा टीम की प्रधानमंत्री मोदी ने की सराहना, कंपनी ने जताया धन्यवाद

स्काईरूट ने अपनी पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने कंपनी की टीम की औसत उम्र सिर्फ 28 साल होने का भी जिक्र किया।

कंपनी के अनुसार यह दिखाता है कि जब युवाओं को सही अवसर और बेहतर माहौल मिलता है तो वे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

स्काईरूट ने कहा कि युवा भारतीय इंजीनियर नई तकनीक और अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार शानदार काम कर रहे हैं, और देश का नाम वैश्विक स्तर पर लगातार ऊंचा कर रहे हैं।