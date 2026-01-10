गूगल और ऐपल पर ऐप स्टोर से एक्स-ग्रोक को हटाने का आग्रह किया गया है

गूगल और ऐपल पर एक्स-ग्रोक को हटाने का बढ़ा दबाव, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

एलन मस्क के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसके चलते ऐपल और गूगल पर अपने ऐप स्टोर से एक्स और ग्रोक ऐप को हटाने का दबाव बढ़ गया है। अमेरिका में 3 डेमोक्रेटिक सीनेटर्स ने दोनों कंपनियों को पत्र लिखकर जब तक दोनों ऐप्स को हटाने का आग्रह किया है, जब तक की मस्क इन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं।