AI से शाकाहारी डाइट के लिए भोजन की तैयारी करना हुआ आसान 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल प्लांट-बेस्ड डाइट (शाकाहारी खाने) के लिए भोजन की तैयारी को बिल्कुल नया बना रहे हैं। ये लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से प्लान देते हैं, जिससे पोषण भी अच्छा मिलता है और समय भी बचता है। ये प्लेटफॉर्म आपकी पसंद के हिसाब से ऐसे खाने का प्लान तैयार करते हैं, जिसमें प्रोटीन, आयरन, B12 और ओमेगा-3 जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। आइए जानते हैं कैसे AI एक अच्छी और पौष्टिक डाइट बनाए रखते हैं।

#1 AI की मदद से बनाए निजी पोषण प्लान मील-प्लान डॉट ऐप जैसे AI प्लेटफॉर्म आपके खाने-पीने के तरीके का पूरा ब्यौरा लेते हैं और फिर विज्ञान पर आधारित खाने के प्लान तैयार करते हैं। इन प्लान में इस बात का ख़ास ध्यान रखा जाता है कि प्रोटीन सही मात्रा में मिलें, ताकि शरीर को सभी अमीनो एसिड मिल सकें और पोषक तत्व बेहतर तरीके से पच सकें। इसमें दुनियाभर की स्वादिष्ट रेसिपी के साथ किराने की सूची तैयार मिलती है, जिससे पूरे सप्ताह की तैयारी हो जाती है।

#2 अपनी पसंद के खाने का प्लान बनाना मेनूमैजिक डॉट AI प्लेटफॉर्म पौधों से तैयार वीगन डाइट (पशु उत्पादों के बिना तैयार) के लिए अपने आप खाने का प्लान बनाने में सबसे आगे है। यह टेम्पेह (साेयाबीन से निर्मित) और चना दाल जैसे प्लांट प्रोटीन को मिलाकर ऐसे मेन्यू बनाता है, जो सभी पौषक तत्वों पूरा करते हैं। यह प्लेटफॉर्म कुछ ही मिनटों में किराने के सामान की सूची बना देता है, जिससे हर सप्ताह खाने का प्लान बनाने में लगने वाले औसत 50 मिनट बच जाते हैं।

Advertisement

#3 कई तरह की रेसिपी बनाने वाले टूल ऐज या माइक्रोसॉफ्ट 365 में मिलने वाला माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट भी आपको कई तरह की रेसिपी बनाने की सुविधा देता है और इसमें पूरे खाने के प्लान भी शामिल होते हैं। आप इसे अपनी खास जरूरतें बता सकते हैं। यह एलर्जी का भी ध्यान रखता है और शुरुआती लोगों के लिए शॉपिंग लिस्ट भी देता है। इसके साथ ही यह खाना तैयार करते समय पैसे बचाने के लिए चीजों की कीमतों की तुलना भी करता है।

Advertisement