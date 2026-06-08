धरती की ओर बढ़ रहा शक्तिशाली सौर तूफान

धरती की ओर बढ़ रहा शक्तिशाली सौर तूफान, भारत में कहां दिख सकता हैं अरोरा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:56 pm Jun 08, 202608:56 pm

क्या है खबर?

सूर्य पर मौजूद एक सनस्पॉट में विस्फोट के कारण एक शक्तिशाली तूफान तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। नासा के अनुसार, यह सौर तूफान 8 या 9 जून को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकरा सकता है। हाल ही में आए कुछ अन्य सौर तूफानों के मुकाबले इसे काफी शक्तिशाली माना जा रहा है। इसी वजह से भारत समेत दुनिया के कई अन्य हिस्सों में रंग-बिरंगे ऑरोरा यानी नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देने की संभावना बढ़ गई है।