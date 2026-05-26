AI को लेकर पोप ने जारी किया धर्मपत्र, इसमें कहा- मशीनें सिर्फ इंसानी नकल टेक्नोलॉजी May 26, 2026

पोप लियो XIV ने अभी 'मैग्निफिका ह्यूमेनिटास' नाम का एक विश्वपत्र जारी किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कुछ बड़े सवालों पर बात की गई है।

दरअसल, एंथ्रोपिक के AI रिसर्चर क्रिस ओलाह की टिप्पणियों ने इस बहस को जन्म दे दिया था कि क्या मशीनें कभी सच में जागरूक हो सकती हैं।

ओलाह ने बताया था कि जो एडवांस AI मॉडल्स हैं, उनमें दिमाग जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इतना ही नहीं, इनमें ऐसी आंतरिक स्थितियां भी दिखती हैं, जो इंसानी भावनाओं, जैसे खुशी, डर या गम से काफी मिलती-जुलती हैं।