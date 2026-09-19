पॉकेट FM ने लॉन्च किया शेरपा AI, फिक्शन कहानियां लिखने में करेगा मदद
क्या है खबर?
पॉकेट FM ने शेरपा नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे लेखकों को लंबी अवधि की कहानियों को लिखने और विकसित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी अपने इस दृष्टिकोण को 'नैरेटिव इंटेलिजेंस' कहती है। यह एक ऐसा सिस्टम, जो सैकड़ों एपिसोड में पात्रों, कथानकों और दुनिया के विवरणों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। यह सामान्य AI मॉडल के बजाय विशेष रूप से प्रशिक्षित, मालिकाना मॉडल पर चलता है।
काम
ऐसे काम करता है यह टूल
यह रचनात्मक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अलग-अलग AI एजेंट्स का उपयोग करता है।
एक कहानी के विचारों को विकसित करने के लिए, दूसरा संरचना की योजना बनाने के लिए, एक शोध के लिए एक गद्य लेखन के लिए और एक सामग्री की समीक्षा के लिए।
एक अलग 'नैरेटिव वर्ल्ड मॉडल' कहानी आगे बढ़ने के साथ-साथ उसके इतिहास का हिसाब रखता है, जिससे समय के साथ प्लॉटलाइन, किरदारों और दूसरी जानकारियों में एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलती है।
समाधान
लंबी कहानियां गढ़ने की समस्या दूर
पॉकेट FM का कहना है कि यह सिस्टम लंबी कहानी वाली फिक्शन की एक खास चुनौती को हल करने के लिए बनाया गया है।
इसमें सैकड़ों एपिसोड पहले बताई गई बातें बहुत बाद में भी काम की हो सकती हैं। यह हर एपिसोड को एक अलग कंटेंट के तौर पर देखने के बजाय संदर्भ को याद रखता।
कहानी की दिशा और क्रिएटिव फैसलों पर क्रिएटर्स का कंट्रोल रहता है, जबकि शेरपा प्लानिंग, राइटिंग और कंटिन्यूटी में मदद करता है।