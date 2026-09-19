पॉकेट FM ने शेरपा AI लॉन्च किया है

पॉकेट FM ने लॉन्च किया शेरपा AI, फिक्शन कहानियां लिखने में करेगा मदद

क्या है खबर?

पॉकेट FM ने शेरपा नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे लेखकों को लंबी अवधि की कहानियों को लिखने और विकसित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी अपने इस दृष्टिकोण को 'नैरेटिव इंटेलिजेंस' कहती है। यह एक ऐसा सिस्टम, जो सैकड़ों एपिसोड में पात्रों, कथानकों और दुनिया के विवरणों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। यह सामान्य AI मॉडल के बजाय विशेष रूप से प्रशिक्षित, मालिकाना मॉडल पर चलता है।