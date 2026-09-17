सेमीकॉन इंडिया 2026 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, 300 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल

सेमीकॉन इंडिया 2026 में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की करीब 300 भारतीय तथा विदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं।

इनके साथ नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थान भी जुड़े हैं। कार्यक्रम में निवेश, नई तकनीक, सहयोग और प्रतिभा विकास पर चर्चा हो रही है।

इसके अलावा, डिस्प्ले उद्योग की प्रगति, छह देशों के साथ गोलमेज बैठकें और महिला नेतृत्व से जुड़े सत्र भी रखे गए हैं। इससे नई साझेदारियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।