बारिश में शूटिंग का है प्लान? अपने गैजेट की सुरक्षा ऐसे करें
क्या है खबर?
बारिश के मौसम में बाहर जाकर वीडियो या फोटो शूट करना आसान नहीं होता। इस दौरान कैमरा, मोबाइल, माइक्रोफोन और दूसरी जरूरी चीजों के भीगने का खतरा बना रहता है। थोड़ी सी लापरवाही महंगे गैजेट को खराब कर सकती है। ऐसे में शूट शुरू करने से पहले मौसम का हाल देखना और जरूरी सुरक्षा इंतजाम करना बेहद जरूरी माना जाता है। इससे काम भी आसानी से पूरा होता है और उपकरण भी सुरक्षित रहते हैं।
#1
वॉटरप्रूफ कवर और बैग का करें इस्तेमाल
बारिश में शूट करते समय कैमरा, मोबाइल और दूसरे गैजेट के लिए वॉटरप्रूफ कवर का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है।
उपकरणों को हमेशा ऐसे बैग में रखें जो पानी को अंदर न जाने दे। अगर तेज बारिश शुरू हो जाए, तो तुरंत गैजेट को सुरक्षित जगह पर रख दें।
जरूरत पड़ने पर छाता या रेन कवर का इस्तेमाल करके भी उपकरणों को भीगने से बचाया जा सकता है, जिससे वे लंबे समय तक सही रहें।
#2
भीगने पर तुरंत करें यह काम
अगर किसी वजह से आपका कैमरा या मोबाइल हल्का भीग जाए, तो उसे तुरंत बंद कर दें।
उसे चार्ज करने या दोबारा चालू करने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें। पहले सूखे और साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। इसके बाद उसे पूरी तरह सूखने दें।
अगर ज्यादा पानी चला गया हो, तो बिना देर किए अधिकृत सर्विस सेंटर की मदद लेना बेहतर रहेगा, ताकि अंदरूनी हिस्सों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।
#3
शूट के दौरान रखें इन बातों का खास ध्यान
बारिश में खुले मैदान या पानी भरी जगह पर गैजेट रखने से बचें।
उपकरणों को जमीन पर रखने के बजाय बैग या ऊंची जगह पर रखें। काम खत्म होने के बाद सभी उपकरणों को साफ करके सूखी जगह पर रखें और बैटरी, मेमोरी कार्ड तथा दूसरे सामान की भी जांच कर लें।
थोड़ी सावधानी आपके महंगे गैजेट को लंबे समय तक सुरक्षित और बेहतर हालत में बनाए रख सकती है, जिससे बार-बार मरम्मत पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।