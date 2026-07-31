बारिश में शूटिंग का है प्लान? अपने गैजेट की सुरक्षा ऐसे करें

बारिश में खुले मैदान या पानी भरी जगह पर गैजेट रखने से बचें।

उपकरणों को जमीन पर रखने के बजाय बैग या ऊंची जगह पर रखें। काम खत्म होने के बाद सभी उपकरणों को साफ करके सूखी जगह पर रखें और बैटरी, मेमोरी कार्ड तथा दूसरे सामान की भी जांच कर लें।

थोड़ी सावधानी आपके महंगे गैजेट को लंबे समय तक सुरक्षित और बेहतर हालत में बनाए रख सकती है, जिससे बार-बार मरम्मत पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।