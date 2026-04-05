प्लैनेट लैब्स ईरान युद्ध की तस्वीरों पर लगाई रोक, जानिए क्यों उठाया यह कदम
क्या है खबर?
सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी प्लैनेट लैब्स अमेरिकी सरकार के अनुरोध का पालन करते हुए ईरान और मध्य पूर्व में संघर्षग्रस्त क्षेत्र की तस्वीरें अनिश्चितकाल के लिए जारी नहीं करेगी। कंपनी ने ग्राहकों को भेजे गए एक ईमेल में इस निर्णय की घोषणा की और बताया कि अमेरिकी सरकार ने सभी उपग्रह इमेजरी प्रदाताओं को संघर्ष क्षेत्र की तस्वीरों को अनिश्चितकाल के लिए रोके रखने का निर्देश दिया है। यह पिछले महीने लगाए गए 14-दिवसीय प्रतिबंध का विस्तार है।
कारण
इस कारण कंपनी जारी नहीं करेगी तस्वीरें
प्लैनेट लैब्स ने कहा है कि वह 9 मार्च से पहले की तस्वीरें जारी नहीं करेगी और उसे उम्मीद है कि यह नीति युद्ध समाप्त होने तक लागू रहेगी। इस प्रतिबंध को लेकर कंपनी ने कहा है कि इसका उद्देश्य शत्रुओं को इसका उपयोग अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला करने से रोकना है। कंपनी ने कहा कि वह मिशन-महत्वपूर्ण आवश्यकताओं या जनहित में ही विशेष परिस्थितियों में तस्वीरें जारी करेगी, जिन्हें सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जाता है।
उपयोग
कहां होता है इन तस्वीरों का उपयोग?
उपग्रह प्रौद्योगिकी का सैन्य क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारण, हथियार मार्गदर्शन, मिसाइल ट्रैकिंग और संचार में उपयोग किया जाता है। कुछ अंतरिक्ष विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान व्यावसायिक तस्वीरों का उपयोग कर रहा होगा, जिनमें अमेरिका के विरोधियों से प्राप्त तस्वीरें भी शामिल हैं। उपग्रह इमेज दुर्गम स्थानों का अध्ययन करने वाले पत्रकारों और शिक्षाविदों के लिए भी सहायक होते हैं। प्लैनेट लैब्स सरकारों, कंपनियों और मीडिया को नियमित रूप से पृथ्वी की अपडेट तस्वीरें बेचती है।