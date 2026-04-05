प्लैनेट लैब्स ने अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर ईरान युद्ध की तस्वीरों पर रोक लगा दी है

प्लैनेट लैब्स ईरान युद्ध की तस्वीरों पर लगाई रोक, जानिए क्यों उठाया यह कदम

क्या है खबर?

सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी प्लैनेट लैब्स अमेरिकी सरकार के अनुरोध का पालन करते हुए ईरान और मध्य पूर्व में संघर्षग्रस्त क्षेत्र की तस्वीरें अनिश्चितकाल के लिए जारी नहीं करेगी। कंपनी ने ग्राहकों को भेजे गए एक ईमेल में इस निर्णय की घोषणा की और बताया कि अमेरिकी सरकार ने सभी उपग्रह इमेजरी प्रदाताओं को संघर्ष क्षेत्र की तस्वीरों को अनिश्चितकाल के लिए रोके रखने का निर्देश दिया है। यह पिछले महीने लगाए गए 14-दिवसीय प्रतिबंध का विस्तार है।