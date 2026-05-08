परप्लेक्सिटी ने ओपनक्लॉ की टक्कर में पर्सनल कंप्यूटर को पिछले महीने पेश किया था

परप्लेक्सिटी का पर्सनल कंप्यूटर अब मैक पर भी उपलब्ध, जानिए क्या है इसमें खास

क्या है खबर?

परप्लेक्सिटी ने पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप ऐप के माध्यम से मैक यूजर्स के लिए पेश कर दिया है। इसे ओपनक्ला और अन्य स्थानीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट्स के जवाब में उतारा गया था। पर्सनल कंप्यूटर कंपनी के सामान्य-उद्देश्यीय, बहु-मॉडल डिजिटल वर्कर का अपग्रेड वर्जन है। यह AI एजेंट्स को स्थानीय फाइल्स, ऐप और कनेक्टर्स के साथ-साथ वेब तक पहुंच प्रदान करके ऐसा करता है, ताकि यूजर्स के कई डिजिटल कामों को संभाला जा सके।