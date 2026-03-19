परप्लेक्सिटी ने AI ब्राउजर कॉमेट आईफोन यूजर्स के लिए किया लॉन्च

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी परप्लेक्सिटी ने अपने AI आधारित कॉमेट ब्राउजर को अब आईफोन यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। यह ब्राउजर पहले डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था, लेकिन अब इसे मोबाइल पर भी लाया गया है। कंपनी का उद्देश्य ब्राउजिंग को आसान और स्मार्ट बनाना है। इस नए ब्राउजर के जरिए यूजर्स को पारंपरिक इंटरनेट उपयोग के साथ AI की मदद भी मिलेगी, जिससे उनका काम तेज और सुविधाजनक हो सकेगा।

अनुभव AI फीचर्स से बदलेगा अनुभव कॉमेट ब्राउजर में AI आधारित खोज और चैट सुविधाएं दी गई हैं, जो इसे सामान्य ब्राउजर से अलग बनाती हैं। यूजर्स किसी भी वेब पेज का सारांश पा सकते हैं, सवालों के जवाब ले सकते हैं और अपने काम को आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके अलावा, यह ब्राउजर खरीदारी और समय तय करने जैसे कामों में भी मदद करता है, जिससे यूजर को बार-बार अलग ऐप्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।

काम जरूरत के अनुसार काम करता ब्राउजर इस ब्राउजर की खास बात यह है कि यह यूजर्स के काम और जरूरत को समझकर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देता है। यानी जिस पेज पर आप हैं, उसी से जुड़ी जानकारी तुरंत मिल जाती है। यह सुविधा इंटरनेट उपयोग को आसान बनाती है और समय की बचत करती है। इसके साथ ही, यह टैब प्रबंधन को भी बेहतर करता है, जिससे यूजर्स को कम अव्यवस्था और ज्यादा सुविधा मिलती है।

Advertisement