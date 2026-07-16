अंतरिक्ष इतिहास से जुड़े इस पेन को बेहद खास माना जाता है

अपोलो-11 में जिस पेन ने बचाई थी नील आर्मस्ट्रांग की जान, इतनी कीमत में हुआ नीलाम

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:14 pm Jul 16, 202607:14 pm

क्या है खबर?

अपोलो-11 मिशन से जुड़ा एक साधारण प्लास्टिक पेन नीलामी में 8.5 लाख डॉलर (करीब 8 करोड़ रुपये) से अधिक में बेचा गया है। यही पेन जुलाई, 1969 में चांद पर हुए ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन के दौरान इस्तेमाल किया गया था। अंतरिक्ष इतिहास से जुड़े इस पेन को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसे उस घटना की यादगार माना जाता है, जिसने अपोलो-11 मिशन को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी।