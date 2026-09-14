व्हाट्सऐप पर नंबर बदलते समय रखें विशेष ध्यान

व्हाट्सऐप पर नंबर बदलते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:07 am Sep 14, 202610:07 am

क्या है खबर?

आजकल फोन नंबर बदलना एक आम बात है। कई बार नया सिम लेने, नेटवर्क बदलने या निजी कारणों से लोग अपना नंबर बदल लेते हैं। ऐसे में व्हाट्सऐप अकाउंट को नए नंबर से जोड़ना जरूरी होता है। हालांकि, यह काम करते समय थोड़ी सावधानी न बरतने पर अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स और चैट बैकअप से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए नंबर बदलने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।