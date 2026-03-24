सोशल मीडिया, डेटिंग और गेमिंग ऐप्स के लिए जरूरी होगा आयु सत्यापन, संसदीय समिति का प्रस्ताव

प्रस्ताव

समिति ने रखा यह प्रस्ताव

रिपोर्ट में कहा, "समिति फर्जी प्रोफाइल, प्रतिरूपण और गुमनाम उत्पीड़न के खतरे को रोकने के लिए सभी सोशल मीडिया, डेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य KYC-आधारित सत्यापन शुरू करने की पुरजोर सिफारिश करती है।" इसमें आगे कहा है कि प्लेटफॉर्म को समय-समय पर दोबारा सत्यापन करना चाहिए और दुर्व्यवहार की बार-बार शिकायत वाले अकाउंट्स के लिए उच्च जोखिम वाले चिह्न बनाए रखने चाहिए। इसमें ऐप्स के लिए सख्त लाइसेंसिंग मानदंड और आयु-सत्यापन प्रोटोकॉल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।