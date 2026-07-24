फोरम ने दोनों पक्षों को यह भुगतान तय समय के भीतर करने का निर्देश दिया

फ्लिपकार्ट से फोन मंगाया, लेकिन पार्सल में निकला तेल; अब मिलेंगे 1.8 लाख रुपये

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:56 am Jul 24, 202611:56 am

क्या है खबर?

﻿मुंबई के एक कंज्यूमर फोरम ने ऑनलाइन खरीदारी से जुड़े एक मामले में ग्राहक के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। फोरम ने फ्लिपकार्ट और संबंधित विक्रेता को ग्राहक को पूरी रकम लौटाने के साथ मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मामला उस समय सामने आया, जब ग्राहक ने महंगा आईफोन ऑर्डर किया था, लेकिन पार्सल खोलने पर उसमें स्मार्टफोन की जगह दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल निकला। इसके बाद ग्राहक ने शिकायत दर्ज कराई और कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया।