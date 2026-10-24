OpenAI अब AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए इंटरनेट की पहुंच नहीं देगी

OpenAI अब लाइव इंटरनेट पर प्रशिक्षित नहीं करेगी AI मॉडल, बताई यह वजह

क्या है खबर?

OpenAI अपने मॉडल्स को लाइव वेब के बजाय इंटरनेट की कैश फाइल्स की कॉपी और सिम्युलेटेड वर्जन का उपयोग करके प्रशिक्षित करेगी। इसकी वजह है कि ये मॉडल इतने अनिश्चित होते हैं कि इन्हें लाइव इंटरनेट एक्सेस देने पर इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लैब ने अपनी नई नीति की घोषणा तब की, जब प्रतिद्वंद्वी कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने सबसे सक्षम मॉडल्स की लाइव इंटरनेट तक पहुंच को सीमित करना शुरू कर दिया।