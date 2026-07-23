ChatGPT की सलाह पर इलाज में देरी का आरोप

ChatGPT की सलाह पर इलाज में देरी का आरोप, OpenAI पर हुआ मुकदमा

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:08 pm Jul 23, 202602:08 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से लोग आज कई तरह की जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल सलाह को लेकर इसकी विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के एक पादरी ने OpenAI और उसके CEO सैम ऑल्टमैन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि ChatGPT की सलाह के कारण गंभीर बीमारी का समय पर इलाज नहीं हो सका और उनकी हालत बाद में ज्यादा बिगड़ गई।