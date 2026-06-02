अमेरिका में OpenAI पर नया मुकदमा, कंपनी और सैम ऑल्टमैन पर लगे गंभीर आरोप

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI एक नए कानूनी विवाद में घिर गई है। NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के अटॉर्नी जनरल ने कंपनी और उसके CEO सैम ऑल्टमैन के खिलाफ सिविल केस दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने ऐसे AI प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया, जिससे यूजर्स को नुकसान हो सकता है। मामले में कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था और यूजर्स की जानकारी के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए गए हैं।

आरोप मुकदमे में लगाए गए कई गंभीर आरोप फ्लोरिडा में दर्ज इस शिकायत में OpenAI पर गलत कारोबारी तरीके अपनाने, लापरवाही और यूजर्स को गलत जानकारी देने जैसे कई आरोप लगाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि कंपनी ने संभावित जोखिमों को पूरी तरह साफ नहीं किया। केस में पेनल्टी और कोर्ट के आदेश की मांग की गई है। साथ ही ऑल्टमैन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल इस मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

सवाल कंपनी के सिस्टम पर उठे सुरक्षा से जुड़े सवाल शिकायत में कहा गया है कि AI सिस्टम कुछ हालात में गलत जवाब दे सकते हैं और इससे परेशानी बढ़ सकती है। कुछ पुराने मामलों का भी जिक्र किया गया है, जहां ChatGPT के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे थे। आरोपों में यह भी कहा गया कि ऐसे सिस्टम का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल यूजर्स पर असर डाल सकता है। हालांकि, इन आरोपों पर अदालत में आगे सुनवाई होगी और वहीं सभी दावों की जांच की जाएगी।

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सुरक्षा OpenAI ने पहले कही थी सुरक्षा की बात OpenAI की तरफ से इस नए केस पर अभी सीधा बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, कंपनी पहले कह चुकी है कि उसके AI सिस्टम सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। कंपनी का कहना है कि संवेदनशील बातचीत के दौरान जरूरी सावधानी बरती जाती है। OpenAI यह भी कहती रही है कि उसके प्लेटफॉर्म को लगातार बेहतर किया जा रहा है। अब इस मामले में आगे अदालत की प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है।

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