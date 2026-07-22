OpenAI के मॉडल्स ने अपने ही हगिंगफेस को हैक कर लिया

OpenAI के अनियंत्रित मॉडल्स ने खुद ही हगिंगफेस को किया हैक, चीनी AI की ली सहायता

क्या है खबर?

अभी तक एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस और OpenAI के GPT-5.6 जैसे सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स से साइबर सुरक्षा को पूरी तरह बदलने का दावा किया जा रहा था। अब एक घटना ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। हाल ही में OpenAI के 2 मॉडल बेकाबू हो गए और उन्होंने हगिंगफेस को हैक कर लिया। इसके बाद ChatGPT निर्माता को एक चीनी AI मॉडल GLM 5.2 का सहारा लेना पड़ा, जिसने आगे आकर स्थिति को संभाला।