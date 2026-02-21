OpenAI हार्डवेयर डिवाइस पर काम कर रही है

OpenAI का पहला हार्डवेयर उत्पाद हो सकता है AI स्मार्ट स्पीकर, जानिए कब तक आएगा

क्या है खबर?

OpenAI स्मार्ट ग्लास के अलावा स्मार्ट स्पीकर पर भी काम कर रही है, जो फरवरी, 2027 से पहले दस्तक नहीं देगा। इसमें एक कैमरा होगा, जो इसे यूजर्स और उनके आस-पास के वातावरण की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इस गैजेट में मेज पर रखी वस्तुओं को पहचानने या आस-पास हो रही बातचीत को सुनने जैसी क्षमताएं होंगी। इसके अलावा स्मार्ट ग्लास के भी 2028 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन होने की संभावना नहीं है।