OpenAI के कई फीचर्स का खुलासा हुआ है

OpenAI के AI स्मार्टफोन की नई जानकारी आई सामने, मिलेगी बेहतर क्षमता

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI एक स्मार्टफोन पर काम कर रही है। यह ऐपल और सैमसंग से अलग होगा, जो थर्ड-पार्टी पर आधारित होते हैं। दूसरी तरफ ChatGPT निर्माता का फोन AI एजेंट पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि इसमें काम ऐप्स की बजाय AI करेगा। सप्लाई चेन विश्लेषक मिंग-ची कुओ ने पिछले सप्ताह इसका खुलासा करने के बाद अब कुछ नई जानकारियाें का खुलासा किया है, जो स्मार्टफोन की कुछ प्रमुख विशिष्टताओं को रेखांकित करते हैं।